/654774/انطلاق-ماراثون الشباب-والرياضة-للمشي-بمشاركة-500-شخصا-بالبحيرة

احتفالا بأعياد ذكرى انتصارات أكتوبر..

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان مصرنا بخير بشبابها الواعى والواعد لتسير بهم ولهم بخطى ثابتة للعبور نحو مستقبل واعد ومشرق وغد أفضل بسواعد أبنائه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

انطلاق ماراثون الشباب والرياضة للمشي بمشاركة 500 شخصا بالبحيرة

مشيرا إلى أهمية الرياضة كأسلوب حياة لتعمل على تنمية الصفات الحميدة كالصبر والثقة بالنفس والمثابرة والتعاون والمساعدة على احترام القوانين والأنظمة الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى بناء الهوية والشخصية لدى الجميع وخاصة لدى الشباب ليتحلى بالقيم السلوكية القومية وإعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

هذا وقد انطلق اليوم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ماراثون المشي الذى نظمته اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد.

وذلك بمشاركة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة و الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وأ كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور و٥٠٠ شاب وفتاة والرواد من أعضاء مراكز الشباب والطلائع واندية المرأة والقيادات التنفيذيه وقيادات مديرية الشباب والرياضة

بداية من مدخل شارع عبد السلام الشاذلى (الطريق الزراعي) و حتى مبنى المحافظة بالتزامن مع انطلاق ماراثونات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية حيث قام السيد وزير الشباب والرياضة باطلاق إشارة بدء المارثون بجميع المحافظات فى ذات التوقيت الرابعة عصرا .

انطلاق ماراثون الشباب والرياضة للمشي بمشاركة 500 شخصا بالبحيرة

ويأتي الماراثون فى إطار الإحتفالات بذكرى نصر اكتوبر وإنطلاقا من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة ، والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

كما أشاد المحافظ بكافة الجهود التى تتم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الرياضى مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لاهميتها و مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.