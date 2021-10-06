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رابط الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين ، نرصد فى التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على أكبر قدر بشأن الكارت الذكي الخاص لذوى الاحتياجات الخاصة.

دوت الخليج

رابط الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين

تحرص الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اتباع كافة الوسائل التى من خلالها يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بواسطة اتباع الاجراءات الإلكترونية الحديثة، حيث جرى ميكنة شاملة لكل عمليات التحويل والاستعلام.

وننشر فى التقرير التالي أيضًا رابط الاستعلام عن الكارت الذكي المخصص للمعاقين، وذلك بالضغط على الرابط التالي هنـــــا

تعرف على خطوات الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين

واتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، والتى يرأسها الدكتورة نيفين جامع، طريقة للاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين وذلك بواسطة الرقم القومي.

تسهيلًا على المواطنين للاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين، حددت فى وقت لاحق عدد من الخطوات التى يمكن من خلالها معرفة كيفية استخراج الكارت الذكي.

أولًا يلزم عليك تسجيل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية، ويجب أيضًا التأكد من الملفات المرفقة وأن تكون واضحة ومرفقة بشكل منظم وسليم.

يجب على الراغب فى استخراج الكارت الذكي أيضًا، القيام بملء البيانات الشخصية فى استمارة البيانات الأساسية، ويلزم التأكد بدقة من كافة الإجابات للأسئلة المذكورة.

شروط الحصول على الكارت الذكي للمعاقين

هناك خانة بالموقع من خلالها يمكن الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات الإلكترونية، وبعد تلك الخطوات وإذا جرت عملية القبول يلزم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

ومن ضمن الشروط اللازمة لاستخراج الكارت الذكي بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، أن تكون إصابته إما مصاب بالجذام أو متلازمة داون، أو طيب التوحد، أو تعرضه لفقدان فى البصر وضمور العضلات أيضًا.