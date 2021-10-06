بوتين: روسيا كانت ولا تزال موردًا موثوقًا للغاز الطبيعي لعملائها في أوروبا وآسيا

/654732/بوتين-روسيا-كانت-ولا-تزال-موردا-موثوقا-للغاز-الطبيعي-لعملائها-في-أوروبا-وآسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمري بوتين يوم الأربعاء ،أن روسيا ستظل موردا موثوقا للغاز الطبيعي لعملائها في أوربا وأسيا.

وقال بوتين:” أود أن أسمع اليوم اقتراحاتكم ، أيها الزملاء الأعزاء ، ما الذي يمكننا فعله لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي. نحن جاهزون للقيام بهذا النوع من العمل ، ونأمل أن يتم بناء هذا العمل على أساس تجاري مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في هذه العملية”.

وكانت السياسة الاوربية حول عقود الغاز قصيرة الأجل في خاطئة ،مشيرا إلي أنها أدت لازدياد اسعار الطاقة بشكل غير طبيعي.

الاقتصاد العالمي يتعافي وإزدياد في أسعار الغاز

أشار بوتين أن أزدياد الطلب على الغاز ،بعد التعافي الاقتصاد العالمي من الازمة كوفيد ،جعل أسعار الغاز في أرتفاع غير مسبق،وأن سوق الطاقة العالمي لا يمكنه تحمل الضوضاء والفوضى ،والإجراءات غير مدروسة أدت إلي الأزمة الحالية في أوروبا.

وأضاف أن الخطط الاستثمارية تحمل طابعا طويل الأمد، لذلك هذا هو ما نراه الآن في سوق الطاقة الأوروبية، حيث الخطوات المفاجئة والغير محسوبة إلي اختلالات خطيرة، تطور العديد من العوامل غير المواتية هذا العام في آن واحد.

وأدت الشركات الأوربية خطأ كبير مع المفوضية الاوربية السابقة،حيث كانت أنشطتها تقلص العقود طويلة الأجلوأيضا تداول الغاز في البورصة،ولأنها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات سوق الغاز بسبب عدم اليقين".