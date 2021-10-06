/654756/ليبيا-اجتماع-القادة-العسكرين-في-جنيف-لإخراج-المرتزقة

أسفر اليوم عن اجتماع القادة العسكريين في جنيف حول اخراج المرتزقة خارج ليبيا وكان من ضمنهم الفريق خيري التميمي ،الذي يقود الجنة المشتركة 5+5،ومعه يان كوبيتش ،المبعوث الأممي ،لحل الأزمة الليبية، وأن الاجتماع سيستمر لمدة ثلاث أيام لتنفيذ خطة ترحيل المرتزقة ،والتي وضعتها اللجنة العسكرية.

عملية الترحيل القوات المرتزقة

بدأت نقل القوات المرتزقة ،أمس الثلاثاء، ونقل قوات من المرتزقة السورية إلي تركيا والبالغ عددهم 300 مقاتل ،وهي أول الدفعات التي تخرج من ليبيا.

وأوضح الاجتماع عن اتفاق لوقف إطلاق النار ،بعد نحو عام من تواصل النزاع الليبي ،وهذا يمثل فرصة جديدة لإعادة الاستقرار ووحدة الأراضي والمؤسسات اليبية ، يتم تنفيذ ذلك وفق جدول زمني محدد قبل الانتخابات الليبية المرتبقة نهاية العام الجاري.

الانتخابات المرتقبة والتحضيرات اللوجيستية

ومن المرتقب ،أن يسفر اجتماع جنيف عن التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخبات ،من أجل تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد ، التي يصل عدد الناخبيين 3 ملايين،ومن أجل ذلك تقوم الولايات المتحدة جهودا لضبط الأوضاع داخل ليبيا.