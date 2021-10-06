/654758/ديلي-ميل-نيوكاسل-يونايتد-أصبح-قريب-من-السيطرة-السعودية

قامت المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن "بين سبورتس" بعد 4 سنوات وهذا سيمنح حدوث فرصة كبيرة ليكون نيوكاسل تحت الملكية السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد تسوية السعودية مع قنوات bein بشأن موضوع القرصنه عملية استحواذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل ستتم بشكل سليم قريبًا.

وتأتي المملكة السعودية بالإستحواذ على النادي في الفترة القادمة، لينهي مسيرة مايك آشلي، كمالك لنادي نيوكاسل يونايتد، والتي دامت لمدة 14 عام.

كيليان مبابي

بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يظل الهدف الرئيسي لريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن الأقرب هو ضم مبابي مع نهاية عقده مع سان جيرمان في الصيف المقبل بدون مقابل، وهو ما يحفز ريال مدريد لتكريس أمواله لعقد صفقة أخرى ضخمة.

وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مع هالاند يثير اهتمام ريال مدريد، والذي يرى أنه تدعيم نموذجي لخط هجوم الميرنجي، نظرًا لإمكاناته الفذة بالنظر لصغر سنه.

وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن هالاند اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في ضمه.

تصنيف سكاي سبورت لأفضل لاعبي الدوريات الكبرى

وأعلنت سكاي سبورتس عن قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الأن وجاءت كالتالي:

1/ كريم بنزيما "ريال مدريد" وحصل على 22881 نقطة.

2/ محمد صلاح "ليفربول" وحصل على 20640 نقطة.

3/ إيرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند" وحصل على 19164 نقطة.

4/ كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" وحصل على 18781 نقطة.

5/ إيدين دجيكو "انتر ميلان الإيطالي" وحصل على 17323 نقطة.

6/ ميكيل أويارزابال "ريال سوسيداد" وحصل على 17193 نقطة.

7/ أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان" وحصل على 16801 نقطة.

8/ تيجي سافانير "مونتبيلير" وحصل على 16664 نقطة.

9/ فلوريان ويرتز "باير ليفركوزن" وحصل على 16630 نقطة.

10/ ديميتري باييت "مارسيليا" وحصل على 16335 نقطة.