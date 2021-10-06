/654762/بمقطورة-جرار-زراعي-اصطدام-قطار-في-الدقهلية

شهدت قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر في الدقهلية، اليوم الأربعاء، في واقعة حادث تصادم قطار متجه من مدينة المنصورة للمطرية بمقطورة جرار زراعي محملة بالذرة خلال عبور الجرار لشريط السكة الحديد من معبر غير قانوني، ولا توجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اصطدام قطار متجه من مدينة المنصورة للمطرية بمقطورة جرار زراعي

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر، بوقوع حادث تصادم قطار مع جرار زراعي بالقرب من قرية كفر علام دائرة المركز، وتم إزالة آثار الحادث.

مقطورة جرار زراعي

وعلى الفور انتقل رجال مباحث شرطة مركز منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص والأنتقال أتضح اصطدام القطار القادم من مدينة المنصورة فى اتجاه المطرية بمقطورة جرار زراعي محملة بالذرة ووجود آثار تحطيم المقطورة جانبي السكة الحديد ولا توجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات وهروب سائق الجرار الزراعي فيما تسبب الحادث في توقف حركة القطار على الخط وهو من الخطوط الداخلية بمحافظة الدقهلية.

معبر غير قانوني

وأشار شهود العيان أن قائد الجرار الزراعي عبر شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني بالمقطورة المحملة بالذرة أثناء مرور القطار، مما تسبب في اصطدام القطار بمقطورة الجرار وهي في منتصف السكة الحديد مما تسبب في تحطيمها بينما نجى سائق الجرار حيث كان قد تخطى السكة الحديد ولم يتوقف في المكان وفر هاربا بينما توقف قائد القطار للتأكد من عدم وجود أي خسائر أو إصابات.

فيما قام مسئولو رئاسة مركز منية النصر بالتنسيق مع مسئولى السكة الحديد بإزالة آثار الحادث لاستئناف القطار رحلته إلى مدينة المطرية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.