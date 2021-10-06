/654765/النائب-رضا-غازى-نصر-أكتوبر-معجزة-عسكرية-والرئيس-السيسي-يقود-مسيرة-التنمية

قال النائب رضا غازى، عضو مجلس النواب، إن نصر السادس من أكتوبر يعد معجزة عسكرية، حولت الحلم إلى حقيقة، وسطر من خلالها الشعب المصري ملحمة خالدة فى حفظ تراب هذا الوطن.

دوت الخليج

النائب رضا غازى يوجه التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر

ووجه النائب رضا غازي، عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة والقائد عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف النائب رضا غازي، حديثه قائلًا:" نكمل معًا المضي قدمًا فى طريق البناء والتنمية والعبور إلى مستقبل أفضل، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

النائب رضا غازي: ما أروع النصر حين يولد من ثنايا المستحيل

واستكمل:" ما أروع النصر حين يولد من ثنايا المستحيل"، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر كان أكبر مثال على ذلك.

هذا وتحل اليوم الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد، والتى حققت فيه مصر انتصارها الأكبر على العدو الصهيوني، كما ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة اليوم فى ذكرى تلك المناسبة.