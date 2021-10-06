«كل سنة وقلبك أبيض زي الزمالك»..تامر حسين يهنئ عزيز الشافعي بعيد ميلاده

/654766/كل-سنة-وقلبك-أبيض-زي-الزمالكتامر-حسين-يهنئ-عزيز-الشافعي-بعيد-ميلاده

حرص الشاعر تامر حسين على الإحتفال بعيد ميلاد صديقه الملحن عزيز الشافعي من خلال توجيه رسالة تهنأة مليئة بالإشادات وكلمات الفخر والإمتنان.

دوت الخليج يرصد رسالة تامر حسين لعزيز الشافعي بعيد ميلادي

ونشر تامر حسين صورة جمعته بعزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “كل سنة وأنت طيب وبخير يازيزو، وفنان ومبدع، وقلبك أبيض زي الزمالك، ودائمًا ناجح ومتميز، أبن أصول وجدع ومحترم، وعقبال سنين نجاحك وتميز أكثر”.

ومن جانبه رد عليه الشافعي قائلا: “و انت بالصحه و السلامه يا بومالك يا غالي و يارب دايما ناجح و متألق و ربنا يديم عليك السيره الحلوه و حب الناس و دايما ناجحين سوا يارب”.

تامر حسين يشارك في أغنية لو هتسيب مع محمد حماقي

وكان قد أعرب الشاعر تامر حسين مؤخرا عن ساعدتها بالتعاون مع الفنان محمد حماقي لأول مرة في أغنية جديدة بعنوان «لو هتسيب» مشيرا إلى أنها تعد من أهم أعماله خلال الفترة الحالية وفي المطلق، كما أشار إلى استعداده خلال الفترة المقبلة للتألق بأعمال مختلفة.

نشر تامر حسين البوستر الرسمي لأغنية حماقي الجديدة «لو هتسيب» من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها مروجا: “ لعُشاق الدراما) كان عندى وجهة نظر ف الناس أو الحبايب اللى بيبقى مفارقك ويقولك أبقى (خلى بالى مِن نفسك ) أو (عايزك بخير بعد ما نسيب بعض )باحس انها وصية مِش فى محلها ومالهاش غير الرد اللى حاتسمعوه ف الاغنية”.

وتابع حسين حديثه قائلا: “المهم حاتعرفوا التفاصيل كاملة فى واحدة من أهم الأغانى اللى كتبتها السنادى ومن أهم اغانيا فى المُطلق وأتمنى تعجبكم أول أغنية ليا ف البوم صديقى الفنان محمد حماقى يافاتنى (لو حاتسيب) ولسه فى حاجات مُختلفة ب اذن الله”.