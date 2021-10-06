بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.. الإفراج بالعفو عن 3886 نزيلًا من السجون على مستوى الجمهورية

/654768/بمناسبة-الاحتفال-بانتصارات-أكتوبر-الإفراج-بالعفو-عن-3886-نزيلا-من-السجون-على-مستوى-الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن الإفراج بالعفو عن 3886 نزيلًا من السجون على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ 48 لنصر أكتوبر المجيد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم

قطاع الحماية المجتمعية

قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 3886 سجين.

الإفراج عن المحكوم عليهم

وجاء ذلك إستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وفي سياق أخر تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، في كشف ملابسات حادث طعن عجوز بالمعاش بقرية نشا مركز نبروه داخل منزله على يد شخص مجهول، قد تعرف عليه بالقطار واصطحبه إلى منزله بعد أن تعلل بعدم وجود مسكن له.

عدة طعنات نافذة بالبطن والظهر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من مأمور مركز نبروه، بوجود إخطار من مستشفى نبروه العام بوصول عجوز يدعى صبحى م 73 سنة، مصاب بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، والحالة العامة مستقرة.

سلاح أبيض

وانتقل على الفور رجال مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص والأنتقال وسؤاله أكد أنه تقابل مع المتهم أثناء استقلاله قطار المنصورة، واستضافه داخل منزله، بعد أن أخبره المتهم بعدم وجود مكان للمبيت فيه، إلا أنه فوجئ بتعديه عليه الطعن بسلاح أبيض بقصد سرقته ولم يستطيع مقاومة المتهم، وفر هاربا.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، ولاتزال عمليه البحث عن المتهم مستمرة.