/654769/عبدالشافي-يواصل-برنامجة-التأهيلي-ويقترب-من-المشاركة-في-التدريبات-الجماعية

واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه العلاجي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض عبدالشافي بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية الخفيفة في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد الانتهاء من بروتوكول “حقن” الركبة الموضوع للاعب.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

كارتيرون يطمئن علي اللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة جميع اللاعبين من طبيب الفريق وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الأخيرة.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وشهد اللقاء الذي جمع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي عضو اللجنة، وحسين السيد عضو اللجنة والوفد الإماراتي بحث سبل التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية بين النادي والمجلس وآخر مستجدات فرع النادي بالإمارات العربية المتحدة وحضر اللقاء عمرو مصطفى كامل المكلف بملف فرع الزمالك الجديد.

مباراة الزمالك وبرشلونة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة برشلونة الإسباني في تمام الساعة السابعة مساء على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وكشف خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج البعثة اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تتناول البعثة وجبة الإفطار، وبعدها سيعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أوليفر روي محاضرة فنية بالفيديو لشرح طريقة اللعب ومهام كل لاعب في المباراة، ثم بعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل أن يتناول الفريق وجبة غداء خفيفة والذهاب للصالة قبل اللقاء بساعة.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.