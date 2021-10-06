إياد نصار يخوض البطولة أمام منى زكي في رمضان 2022..«تفاصيل»

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انضم الفنان المتألق إياد نصار لبطولة مسلسل منى زكي الجديد التي من المقرر أن تشارك به في المارثون الرمضاني 2022 بعد أن حققت نجاحا ساحقا العام الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن”.

دوت الخليج يرصد أبطال مسلسل منى زكي الرمضاني 2022

وتعيد منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن»، وذلك من خلال تقديم عمل درامي جديد تنافس به في حلبه الصراع الرمضاني لعام 2022، ويجرى حاليًا التعاقد اختيار السيناريو الذي ستقدمه في العمل الجديد، ويشارك في بطولته بجانب منى زكي وإياد نصار أيضا، الفنان أحمد رزق.

منى زكي تبدأ تصوير القاهرة مكة

الجدير بالذكر أنه، تشهد منى زكي حالة من الإذدهار الفني في تصوير أحدث أعمالها السينمائية والتي أتت بعنوان «القاهرة- مكة» للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء.

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.

إياد نصار يبدأ تصوير فيلم الباب الأخضر

كما بدأ إياد نصار تصوير فيلم «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجسد خلال أحداثه دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ويشارك أيضًا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.