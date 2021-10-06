المتحدة للإعلام تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر..«رحم الله شهداء كتبو التاريخ بدمائهم»

/654776/المتحدة-للإعلام-تهنئ-الشعب-المصري-بذكرى-نصر-أكتوبررحم-الله-شهداء-كتبو-التاريخ-بدمائهم

دوت الخليج يرصد رسالة الشركة المتحدة للشعب المصري في نصر أكتوبر.

كتبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، قائلة: “كل عام والشعب المصري بخير.. ورحم الله شهداء الوطن الذين كتبوا التاريخ بدمائهم”.

نجوم الفن يشاركون في فيلم صناع التاريخ بحضور السيسي

هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليًا بعنوان «صناع التاريخ» من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.

وشارك في فيلم «صناع التاريخ» الفانيين محمود حميدة وأحمد فؤاد سليم، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا ومنى زكي، وآسر ياسين، والشاعر هشام الجخ، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه بحكم موقع مصر التاريخي، كانت ومازالت مطمعا لكثير من الغزاة الذين حاولوا محاربة مصر من كل الجهات، لكن في كل مرة كانت أطماعهم تتبخر لأن أهلها دائما "يد واحدة" أمام أي خطر.

شيرين عبد الوهاب تشيد بصلابة الجيش المصري في حرب أكتوبر

هذا وأعربت الفنانة والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فخرها بنصر أكتوبر وشجاعة وقوة الجيش المصري الذي حقق معجزة كان يظنها الجميع مستحيلة بقهره للجيش الصهيوني الإسرائيلي ودفعه عن أراضي سيناء، اذ نشرت صورة معبرةً عن الاحتفال بتلك المناسبة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينا القصيرة تويتر، وعلقت عليه: “كل سنة وبلدنا بخير واحنا بخير يارب، انهارده كل مصري بيرفع رأسه لفوق والعالم بيتكلم عن انتصار جيشنا العظيم في أكتوبر وازاي حققنا المعجزة”.

Dmc تحيي ذكرى نصر أكتوبر بعرض فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي»

وتحيي فضائيات Dmc، ذكرى نصر أكتوبر المجيد في عامها الـ48 من خلال بت فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي» لحرب أكتوبر، ويعرض خلال الفيلم الوثائقي شهادات وحكايات لشهود عيان عاصروا الحرب، كذلك قراءة لما فعله الرئيس الراحل أنور السادات لخداع العالم بأكمله.