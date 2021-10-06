صور.. الإنجيلية للخدمات تختتم مشروع تحسين ظروف العاملات فى المنازل

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اللقاء الختامى لمشروع "تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات فى القطاع غير الرسمى بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة"، تحت عنوان "نريد قانون يحمينا"، والذى يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات فى القطاع غير الرسمى، والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات فى القطاع غير الرسمى بالمجتمعات الحضرية والريفية، وذلك فى القاهرة والقليوبية والجيزة وبنى سويف والمنيا، بالشراكة مع 30 جمعية تنمية مجتمع، وكذلك الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة "الحكومية – الخاصة – الأهلية".





وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "تنظم الهيئة اليوم الحلقة التشاورية الثانية مع شركائها المحليين من المنظمات الأهلية والجهات الحكومية والسيدات والسادة النواب، بحضور النائبة نشوى الديب، بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الكل فى واحد"، كشريك أساسى فى المشروع، وكذلك بصفتها كعضو مجلس النواب، والداعمة لفئة النساء العاملات فى المنازل".

وأضاف: "ستقدم مسودة مشروع القانون لمجلس النواب، وفى هذه الحلقة النقاشية نتطلع جميعا، كمجموعة مهتمة بالسيدات العاملات فى المنازل، للاتفاق على أن يكون هناك دعم مجتمعى، ويمثله المجتمع الأهلى والإعلام، والمهتمون والشخصيات العامة، لدعم فئة العمالة المنزلية من خلال اقتراح مشروع مسودة قانون يضمن حماية للنساء فى هذا القطاع".

كما شارك فى فعاليات اللقاء كل من الأستاذة نشوى الديب، عضو البرلمان المصرى، والأستاذة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصرى، ومى كرم جبر، عضو مجلس النواب المصرى، وقيادات المجتمع المدنى والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والإعلاميين وممثلى وزارة التضامن والقوى العاملة.

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدنى المصرى ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولى اهتماما كبيرا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة. الإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى المجتمع.