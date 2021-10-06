صور.. الإنجيلية للخدمات تختتم مشروع تحسين ظروف العاملات فى المنازل

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وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "تنظم الهيئة اليوم الحلقة التشاورية الثانية مع شركائها المحليين من المنظمات الأهلية والجهات الحكومية والسيدات والسادة النواب، بحضور النائبة نشوى الديب، بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الكل فى واحد"، كشريك أساسى فى المشروع، وكذلك بصفتها كعضو مجلس النواب، والداعمة لفئة النساء العاملات فى المنازل".
وأضاف: "ستقدم مسودة مشروع القانون لمجلس النواب، وفى هذه الحلقة النقاشية نتطلع جميعا، كمجموعة مهتمة بالسيدات العاملات فى المنازل، للاتفاق على أن يكون هناك دعم مجتمعى، ويمثله المجتمع الأهلى والإعلام، والمهتمون والشخصيات العامة، لدعم فئة العمالة المنزلية من خلال اقتراح مشروع مسودة قانون يضمن حماية للنساء فى هذا القطاع".
كما شارك فى فعاليات اللقاء كل من الأستاذة نشوى الديب، عضو البرلمان المصرى، والأستاذة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصرى، ومى كرم جبر، عضو مجلس النواب المصرى، وقيادات المجتمع المدنى والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والإعلاميين وممثلى وزارة التضامن والقوى العاملة.
يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدنى المصرى ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولى اهتماما كبيرا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة. الإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى المجتمع.
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