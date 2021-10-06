فيديو- يارب تنصرنا وتسترنا.. الرئيس السيسى يدعو الله فى ذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 34 بعنوان "العبور إلى المستقبل"، اليوم الأربعاء: "أسألك أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترتا وترزقنا اللهم آمين يا رب العالمين".

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