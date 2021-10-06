مصر تعرب عن تعازيها لتونس فى ضحايا سقوط مروحية عسكرية بولاية قابس

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية التونسية الشقيقة، حكومة وشعبًا، وللقوات المسلحة التونسية، ولذوى ضحايا المروحية العسكرية التى سقطت مساء أمس، بولاية قابس، مما أسفر عن وفاة 3 عسكريين من الأشقاء التونسيين الذين كانوا على متنها.





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