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وقد تضمنت الاحتفالية مسيرة مشى بأعلام مصر وعروض شعبية على طول الممشى، ومهرجان رياضى للرياضات البحرية والذى تضمن عرض مائى بالسباحة بالزعانف، وعرض مائى الكانوى وبالكياك والتجديف، وعرض الشراع مع حمل أعلام مصر، وعرض مراكب النيل بشباب مصر، بالإضافة إلى فقرات فنية ورياضية وفيديو عن حرب اكتوبر.
كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبحى ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية الشباب والرياضة بنصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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