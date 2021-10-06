صبحى ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية الشباب والرياضة بنصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - شهد دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وخالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفالية التى أقامتها وزارة الشباب والرياضة بممشى أهل مصر فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.





وقد تضمنت الاحتفالية مسيرة مشى بأعلام مصر وعروض شعبية على طول الممشى، ومهرجان رياضى للرياضات البحرية والذى تضمن عرض مائى بالسباحة بالزعانف، وعرض مائى الكانوى وبالكياك والتجديف، وعرض الشراع مع حمل أعلام مصر، وعرض مراكب النيل بشباب مصر، بالإضافة إلى فقرات فنية ورياضية وفيديو عن حرب اكتوبر.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء.