الأزهر ينجح فى الصلح بين عائلتين متنازعتين بسوهاج

جدة - نرمين السيد - نجحت لجنة مصالحات الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فى إتمام الصلح بين عائلتى "آل فاضل" و"آل الحاج على"، وذلك فى احتفالية كبرى بقرية الزواتنة البحرية بمركز جرجا فى سوهاج، بحضور قيادات الأزهر الشريف ووزارة الداخلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بجرجا.





وقال الأزهر، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه فى إطار التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة الداخلية نجحت لجنة المصالحة بالأزهر فى إنهاء الخصومة بين العائلتين. ونقل الدكتور عباس شومان، فى كلمته خلال الاحتفالية، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتهنئته للعائلتين وأهل جرجا، على إنهاء الخصومة والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التى يقرها الدين الإسلامى ويشجعها، مؤكدا أن الأزهر يقدر الجهود التى تقوم بها العائلات فى صعيد مصر من أجل إنهاء الخصومات والسعى لاستقرار البلاد، مثمنا جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن فى إتمام المصالحات بالتعاون مع الأزهر من أجل لم شمل الفرقاء. وتمت مراسم الصلح بأداء القسم وإنهاء الخصومة بين العائلتين وسط فرحة من الأهالى، فى حضور طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، والشيخ محمد زكى أمين عام الدعوة بالأزهر، والنائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب.

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