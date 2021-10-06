احتفال أسقفية الخدمات بعيد تأسيسها وذكرى استشهاد أول أسقف لها

جدة - نرمين السيد - احتفلت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، اليوم، بعيد تأسيسها الـ 59 والذكرى الـ 40 لاستشهاد الأنبا صموئيل "6 أكتوبر 1981"، الذى تأسست أسقفية الخدمات بسيامته يوم 30 سبتمبر 1962.





وصلى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات وشاركه القمص رافائيل ثروت وأسرة المتنيح الأنبا صموئيل، وخدام الأسقفية وذلك فى كنيسة السيدة العذراء بمبنى أسقفية الخدمات بالكاتدرائية بالعباسية. وجرى عمل دورة وتمجيد للشهيد موريس قائد الكتيبة الطيبية، والأنبا صموئيل، كما تم عمل تمجيد فى مزار الأنبا صموئيل وتطييب الأنبوبة التى تحوى جسده الطاهر. وفى كلمته بهذه المناسبة قال الأنبا يوليوس: "الأحباء خدام الأسقفية، خالص تهنئتى لكم بعيد ميلاد الأسقفية التاسع والخمسين، ذاكرين فى هذا اليوم كل آبائنا وخدامنا الذين تعبوا وخدموا بقلوبهم، وأخص بالذكر مثلث الطوبى والرحمات نيافة الأنبا صموئيل أول أسقف للخدمات، المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف، المتنيح الأنبا رويس وأبونا صليب سوريال، هم تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم.. أرجو لكم سنة جديدة كلها حب وعطاء”.

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