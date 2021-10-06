الصحة تكشف عن أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات  

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف تعريفي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن الأماكن المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) لحصولهم على لقاح كورونا.

وناشدت وزارة الصحة طلاب الجامعات بالتوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا، الذين تم تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني أو انتظار الرسالة النصية الخاصة بتحديد موعد تلقي اللقاح، موضحًا أنه يتم التسجيل وتلقي اللقاح على الفور بتلك المراكز. وذلك قبل بدْء العام الدراسي الجديد

وذكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن عدد مَنْ حصلوا على لقاحات كورونا من طلاب المدارس والمعلمين تخطى الـ70%، بينما حصل 35% من طلاب الجامعات على اللقاح، وعدد من حصلوا على اللقاح من العاملين بوزارة التعليم العالي تخطى الـ95%.

وأوضحت زايد، أن مراكز تلقي اللقاح وصل 1100 مركز على مستوى الجمهورية، ويتم تطعيم الطلاب والمعلمين وكادر الإدارى فورًا عقب التسجيل على الموقع، مؤكدة أنه لن يتم السماح لأي معلم أو دكتور جامعة أو طالب بالدخول إلى أماكن تلقي العلم، دون حصوله على لقاح كورونا.

وكانت وزيرة الصحة، أكدت أن إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جارٍ الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.