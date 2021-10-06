أعربت مصر اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية التونسية الشقيقة، حكومة وشعبًا، وللقوات المسلحة التونسية، ولذوي ضحايا المروحية العسكرية التي سقطت مساء أمس، بولاية قابس، ما أسفر عن وفاة 3 عسكريين من الأشقاء التونسيين الذين كانوا على متنها.
ودعت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - الله عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.
ويذكر أن وسائل إعلام رسمية في تونس قد أكدت، مساء أمس الثلاثاء، أن مروحية عسكرية سقطت في قابس جنوب شرق تونس، وذكرت إذاعة تطاوين الحكومية نقلا عن مصدر طبى، أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.
وأضافت الإذاعة الرسمية، في منشور لها على موقع فيسبوك، أن الحادث وقع خلال تدريبات عسكرية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعرب عن تعازيها لتونس فى ضحايا سقوط مروحية عسكرية بولاية قابس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.