مصر تعرب عن تعازيها لتونس فى ضحايا سقوط مروحية عسكرية بولاية قابس 

أعربت مصر اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية التونسية الشقيقة، حكومة وشعبًا، وللقوات المسلحة التونسية، ولذوي ضحايا المروحية العسكرية التي سقطت مساء أمس، بولاية قابس، ما أسفر عن وفاة 3 عسكريين من الأشقاء التونسيين الذين كانوا على متنها.

ودعت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - الله عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية في تونس قد أكدت، مساء أمس الثلاثاء، أن مروحية عسكرية سقطت في قابس جنوب شرق تونس، وذكرت إذاعة تطاوين الحكومية نقلا عن مصدر طبى، أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.

وأضافت الإذاعة الرسمية، في منشور لها على موقع فيسبوك، أن الحادث وقع خلال تدريبات عسكرية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة.