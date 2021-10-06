"المهن التمثيلية" تهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

تقدمت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، بالتهنئة، للرئيس السيسى، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، مؤكدة عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وجاء فى بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التهانى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

واختتم البيان: "حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة ووفق أهلها قيادة وشعبا إلى سبل التقدم والرخاء تحيا مصر".