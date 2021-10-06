/654777/نتيجة-ماس-كهربائي إصابة تلميذ-بالاختناق-إثر-اندلاع-حريق-بمنزل-في-المنيا

شهدت إحدى قرى مركز المنيا، إصابة تلميذ بالاختناق إثر اندلاع حريق بمنزل، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة تلميذ بالاختناق إثر اندلاع حريق بمنزل في المنيا

تفاصيل الحريق

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل ملك «نادي. ف. م» بإحدى قرى مركز المنيا نتيجة ماس كهربائي.

تلفيات في المنزل

مما أسفر الحريق عن إصابة «جارحي. ن. ف» 9 سنوات، باختناق وحدوث تلفيات في المنزل، وعلى الفور تم نقل المصاب إلي مستشفى لتلقي العلاج وتم انتداب المعمل الجنائي والتحفظ على مكان الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجدير بذكر شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار بالمنيا، إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بالمنيا

نتيجة اختلال عجلة القيادة

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إشارة من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم «1569 ه ر ج»، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال نزلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسماء المصابين:-

مما نتج الحادث عن إصابة 9 أشخاص وهم، حسن عبد الحميد حسن، 34 سنه، مقيم في البحيرة، أحمد عبد الله ، 14 سنة، عبد الله سعيد عبد الله، يبلغ من العمر 16 سنة، محمد كمال محمد حسين، يبلغ من العمر 15 سنة، حمادة أحمد سالم ، يبلغ من العمر 36 سنه، مقيمون دشنا بمحافظة قنا، عبد الشافي محمد حامد، يبلغ من العمر 56 سنة، مقيم دار السلام بسوهاج، ممدوح السيد صديق، يبلغ من العمر 45 سنة، إبراهيم حسن علي، يبلغ من العمر 35 سنة، حسين أحمد جعيدي، يبلغ من العمر 27 سنة، مقيمون بأخميم سوهاج .

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.