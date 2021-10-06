/654778/وكيلة-الشيوخ-نصر-أكتوبر-ملحمة-سطرتها-قواتنا-المسلحة-والرئيس-السيسي-يقود-مسيرة-التنمية

قالت النائبة فيبي فوزي: وكيلة مجلس الشيوخ:” ساعات من زمان البطولة عشتها، اليوم، خلال حضوري احتفالية الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

دوت الخليج

النائبة فيبي فوزى تتقدم لجموع الشعب المصري بخالص التهاني

وتابع وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزى:” وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم لجموع الشعب المصري بخالص التهاني وأطيب التمنيات، بذكرى ملحمة الكرامة التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة بدماء جنودها الأبطال وأرواحهم، والتي سنظل ننعم بثمارها على مدار الأجيال.

النائبة فيبي فوزي: 6 أكتوبر كانت الملحمة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية

وأضافت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ:” هذه الملحمة التي كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية، والتي تسير على طريق التقدم والازدهار بخطى واثقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستكملت النائبة فيبي فوزي حديثها قائلة:” لعل ما تشهده بلادنا حالياً من معارك للتنمية والبناء، تدور في مختلف ربوع المحروسة، هو أبرز دليل و أقوى شاهد على أن هذا الشعب العظيم لا تلين إرادته في مواجهة أية تحديات، لا في رد العدوان الغاشم واسترداد أرضه وكرامته، ولا في استدعاء مخزونه الحضاري الضارب في العمق لآلاف السنين، بغية تحقيق التنمية والتحديث.

وتابعت:” اليوم ونحن نستعيد وقائع ما سجله التاريخ من بطولات جنودنا البواسل، نؤكد أن مصر كانت دائمًا في صدارة المنطقة بما لديها من قوة شاملة، وفي القلب منها قوات مسلحة هي درع الوطن وسيفه، وهي قادرة أبدًا على ردع كل من تسول له نواياه السيئة أن يتلاعب بمقدرات المصريين سواء من أعداء الداخل، قوى البغي والإرهاب، أو أعداء الخارج الحاسدين لمكانة مصرنا العظيمة”.

وأضافت:” لقد قيض الله لبلدنا زعيما ملهمًا استطاع أن يحافظ على مكانة جيشها العظيم وتعزيز قدراته في البر والبحر و الجو، بما أعاد تأكيد مكانته لتواكب التحديات التي تطرأ على مختلف الأصعدة وتردع أية إخطار قد تتعرض لها أرض مصر أو حدودها أو مقدرات شعبها.

واستكملت:” اليوم ونحن نستلهم تضحيات شهدائنا الأبرار، نقول لأرواحهم الطاهرة أننا سنظل أوفياء للأهداف التي ضحوا من أجلها وسنحافظ - كما وعد الرئيس، وأكد في أكثر من مناسبة - على كل ذرة تراب أو نقطة مياه من مقدرات هذا البلد.

وتابعت:” سيظل التاريخ يذكر أن ما بذلتموه كان هو النبع الذي ما نزال جميعا ننهل من فيضه، كل عام ومصرنا الغالية وشعبها الأبي في استقرار وازدهار، تحتل مكانتها في صدارة الأمم، مثلما كانت دائما مهد الرقي والتقدم وحاملة لواء الحضارة الإنسانية.