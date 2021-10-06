/654780/على-الطريق-الزراعي-حادث-اصطدام-سيارة-ميكروباص-بالرصيف

شهد طريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة،حادث لقى طالب مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، حال وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، على ، وعلي الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف تفاصيل الحادث تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود حادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاى البارود. انتقلت قوات الأمن إلى محل الحادث قد انتقلت قوات الأمن إلى محل الحادث لمعاينة الواقعة وبالفحص اتضح مصرع «محمد أشرف عبد الباقى، 20 سنة»، وإصابة 7 من أشخاص آخرين هم :«هشام موسى عبد العظيم 52 سنة، سماح جلال انور 45 سنة، مصطفي هشام عبدالعظيم 11 سنة ، و محمد هشام عبد العظيم 7 سنوات، إيمان خميس عبد المجيد 42 سنة مقيم الإسكندرية، إبراهيم محمد إبراهيم 22 سنة، ومحمد مصطفي محمود 51 سنة »، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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