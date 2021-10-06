عمرو محمود ياسمين لوالده الراحل: «رسمت لنا صورة خالدة لـ حرب أكتوبر»

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كشف السيناريست عمرو محمود ياسين كواليس يومه في الذكرى الـ 48 من نصر أكتوبر، مشيرا إلى تلقيه العديد من المكالمات والحوارات الصحفية لاستعادة ذكرى والده الفنان القدير محمود ياسين مع حرب أكتوبر وأفلامه التي تألق بها بعد النصر.

دوت الخليج يرصد كواليس يوم عمرو محمود ياسين تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر وعلاقتها بوالده

عمرو محمود ياسين يشيد بوالده الراحل

نشر عمرو مجموعة صور لوالده من أعماله السينمائية التي رصدت حرب أكتوبر عبر موقع فيس بوك، وعلق عليها قائلا: “النهاردة اليوم اللي دايمًا كنت بتبقا مشغول فيه أوي، مكالمات وحوارات صحفية، استضافات في البرامج من أجل استعادة ذكريات أفلامك اللي وثقت حرب أكتوبر ويوم العبور، لترسم لنا أنت وزملائك من صناع تلك الأفلام الصورة البصرية لنا عن هذه المعارك الخالدة.. رحم الله شهداء حرب أكتوبر الأبطال ورحم أبي وحبيبي الغالي محمود ياسين”.

أفلام عن حرب أكتوبر تألق بها محمود ياسين

الجدير بالذكر، أن محمود ياسين تألق في العديد من الأفلام التي تناولت حرب اكتوبر، منها فيلم “أغنية على الممر” والتي درات أحداثه حول فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967 وهم يدافعون عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون التسليم، ويتناول الفيلم مشاعر الجنود أثناء الحصار وهي مزيج من إحباطهم وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وأمانيهم إذا ماعادوا من الحصار، أثناء وقت الحصار الطويل يحكي كل جندي عن حياته ومعاناته الإنساني.

كما شارك بفيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” الذي يعد أشهر أفلام حرب أكتوبر وتدور قصته حول (محمد) الذى يشعر بأن مروان يمكن أن يكون جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، ولكنه ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه. ... يتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملا على الأكتاف ويتزوج فاطمة وهو لايزال يحمل الرصاصة.

رانيا محمود ياسين تشيد بأعمال والدها الراحل

وشاركت الفنان رانيا ابنة الفنان الراحل محمود ياسين جمهورها بفيديو ضم مجموعة صور لوالدها في أعماله الفنية المختلفة التي ناقش من خلالها أحداث حرب أكتوبر الذي يحل غدا ذكراها الـ 48، مشيرة بأن والدها بطل أفلام أكتوبر.

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مشيدة بوالدها الراحل: “نجم أكتوبر أبي وأفتخر، بطل أفلام أكتوبر، رحمة الله عليك يا حبيبي، اسمك الغالي رمز من رموز أفلام النصر والفخر بجيشنا ووطنا".