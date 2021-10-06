/654784/النائبة-نيفين-الطاهري-العبور-ملحمة-وطنية-ونحن-فى-أيد-أمينة-بفضل-الرئيس-السيسي

وجهت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، خالص التحية والتقدير للرئيس السيسي والشعب المصري وقواته المسلحة بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد.

دوت الخليج

النائبة نيفين الطاهري: انتصار أكتوبر جاء بعزم رجال القوات المسلحة ودعم شعبه

وقالت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب:" انتصار أكتوبر رجع لمصر ثقتها في نفسها، فالعبور يعد ملحمة وطنية وتاريخية حقيقية".

وتابعت النائبة نيفين الطاهري:" مصر بها كوادر بشرية، ورجال أكتوبر الذين خططوا ونفذوا هم خير دليل على ذلك".

كما أشارت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حافلة بالكثير من المقتنيات التراثية، التي هى شاهدة على كل العقود والمراحل التي مرت على أرضنا الحبيبة.

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واستكملت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:" انتصار أكتوبر تحقق من قبل جيش عريق نثق فيه، ولذا فالقائد من تلك المنظومة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن فى أيدى أمينة عسكريًا ومدنيا.النائبة نيفين الطاهري: نفتخر بالعقول العسكرية الرائعة

وأضافت عضو مجلس النواب، نيفين الطاهري:" نفتخر بالعقول الرائعة للعسكريين المصريين الذين حققوا قدرة هائلة فى تجاوز خط برليف، وفى نصر أكتوبر نثمن دائمًا عزم وقدرة رجال القوات المسلحة".