/654785/محمد-زين-الدين-انتصارات-القوات-المسلحة-تتواصل-بعد-تحرير-الأرض-من-العدو

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية أن نستلهم من روح انتصارات أكتوبر المجيدة طريقا للعمل وتحقيق الهدف، موجها التحية لكل رجال القوات المسلحة الذين ضحوا وما زالوا لصالح الوطن الغالي.

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وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن أبطالنا من القوات المسلحة كما نجحوا في الانتصار وإجلاء العدو من على أرض سيناء الحبيبة، يواصلون النجاح بتعمير سيناء باعتبارها قطعة فريدة من أرض مصر.

علينا أن نستلهم روح نصر أكتوبر في استكمال مسيرة النهضة والبناء

وقال زين الدين: ما تحقق ولا يزال يتحقق في سيناء من مشروعات تنموية في كافة المجالات لم يسبق له مثيل، لاسيما بعد أن نجحت القوات المسلحة من اقتلاع الإرهاب من جذوره.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات أكتوبر اليوم بعث العديد من الرسائل للشعب المصري بأن الدولة ماضية في عملية التطوير والبناء وتحقيق النهضة الحقيقة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: الرئيس السيسي خلال احتفالية اليوم ضرب أروع المثل في العرفان ورد الجميل وإسناد الفضل لأهله حين تحدث عن اللواء سمير فرج أحد أبطال نصر أكتوبر.