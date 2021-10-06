الشوط الأول: برشلونة تتقدم على الزمالك 18/17بربع نهائي كأس العالم لليد

/654788/الشوط-الأول-برشلونة-تتقدم-على-الزمالك-1817بربع-نهائي-كأس-العالم-لليد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وبرشلونة، بتقدم الفريق الكتلوني بت 18 هدف، مقابل 17 هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للاندية لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27. ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

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