«أيام فخر وعزة للمصريين»..المهن التمثيلية تهنئ الرئيس السيسي بنصر أكتوبر

/654789/أيام-فخر-وعزة-للمصريينالمهن-التمثيلية-تهنئ-الرئيس-السيسي-بنصر-أكتوبر

هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيدة، مشيرة إلى صلابة الجيش المصر في تخليد ذكرى وأيام فخر وعزة للمصريين.

دوت الخليج يرصد رسالة نقابة المهن التمثيلية للرئيس السيسي

بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء فى بيان نقابة المهن التمثيلية: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التهانى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

واختتم البيان: "حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة ووفق أهلها قيادة وشعبا إلى سبل التقدم والرخاء دوت الخليج".

شيرين عبد الوهاب تشيد بصلابة الجيش المصري في حرب أكتوبر

هذا وأعربت الفنانة والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فخرها بنصر أكتوبر وشجاعة وقوة الجيش المصري الذي حقق معجزة كان يظنها الجميع مستحيلة بقهره للجيش الصهيوني الإسرائيلي ودفعه عن أراضي سيناء، اذ نشرت صورة معبرةً عن الاحتفال بتلك المناسبة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينا القصيرة تويتر، وعلقت عليه: “كل سنة وبلدنا بخير واحنا بخير يارب، انهارده كل مصري بيرفع رأسه لفوق والعالم بيتكلم عن انتصار جيشنا العظيم في أكتوبر وازاي حققنا المعجزة”.

نقابة الممثلين تتوجه بالشكر للرئيس السيسي

وكانت قد توجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنانة أشرف زكي، ببيان شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما أصدر قراربتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

جاء بيان نقابة المهن التمثيلية على النحو الأتي: “يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة وحرصه الشعب المصري بخاصة الفنانين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها”.