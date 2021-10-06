التموين تتعاقد على 240 ألف طن قمح روسى ورومانى

جدة - نرمين السيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 240 ألف طن قمح روسى ورومانى، فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.





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