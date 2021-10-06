عاجل.. السيسى يبحث هاتفيا مع نظيره الفلسطينى جهود عملية السلام

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام، من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطينى وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه؛ ثمن الرئيس الفلسطينى عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية فى ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، معبرا عن تقديره لجهود مصر الدؤوبة ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، استمرارا لدور مصر التاريخى فى هذا الصدد وما يتسم به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقد تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائى المكثف خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.