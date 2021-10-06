السبت.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 50 من كبرى الشركات

جدة - نرمين السيد - تنظم محافظة الجيزة، يوم السبت المقبل، ملتقى توظيفى للشباب بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة فى مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها، وذلك تحت رعاية أحمد راشد محافظ الجيزة وبحضور عدد من الوزراء.





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