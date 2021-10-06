الملحق الثقافى الإماراتى يثمن دور الجامعات المصرية فى دعم التعليم

جدة - نرمين السيد - التقى الملحق الثقافى لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية الشيخ دكتور عمار بن ناصر المعلا، اليوم الأربعاء، أ. د أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة بمقر الجامعة بحضور صالح السعدى رئيس القسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة، وبحضور أ. د محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أ. د أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أ. د أشرف شومة عميد كلية الطب، أ. د شريف خاطر عميد كلية الحقوق، أ. د محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، أ. د طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على إدارة الوافدين، الدكتور محمد الرفاعى مدير مكتب العلاقات الدولية، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين.





وفى بداية اللقاء رحب رئيس جامعة المنصورة بالزيارة الكريمة للملحق الثقافى، معبرا عن تمنياته باستمرار التعاون المثمر بين الجامعة والملحقية الثقافية وزيادة سبل التعاون بين البلدين الشقيقين ليكون هناك تبادل طلابى أكثر وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التعليمية، مؤكدًا على متابعته الشخصية لأوضاع الطلاب الإماراتيين الدارسين فى الجامعة.

كما ثمن أ.د أشرف عبدالباسط العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والإمارات خاصة فى المجال التعليمى والتكنولوجى والثقافى، مرحبا بالطلاب الإماراتيين الراغبين فى الالتحاق بجامعة المنصورة، مستعرضًا الفرص المتاحة والبرامج الجديدة بالجامعة، كما وعد بتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الإماراتيين الدارسين بالجامعة فى كلياتها المختلفة.

وخلال اللقاء ثمن الملحق الثقافى الإماراتى د.عمار بن ناصر المعلا دور الجامعات المصرية فى دعم التعليم والصعود به إلى أفضل المستويات التعليمية والتطوير الدائم لها، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب الإماراتيين بالجامعات المصرية وجامعة المنصورة بشكل كبير باعتبارها واحدة من أكبر الجامعات التى تستقطب الطلاب الوافدين من جميع الدول، ونظرا لسمعتها المرموقة وما تقدمه الجامعة من خدمات علمية متميزة خاصة فى القطاع الطبى.

وعقب لقاء رئيس الجامعة قام الملحق الثقافى الشيخ د.عمار بن ناصر المعلا والوفد المرافق له بجولة تفقدية لكليتى الطب والتجارة، حيث تفقد القاعات الدراسية والمعامل البحثية فى الكليتين وقاعات الامتحانات، وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.