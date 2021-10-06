انفوجراف| ”معلومات الوزراء”: مصر حققت زيادة فى إنتاجها من القطن بنسبة 30%...

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف بعنوان "اليوم العالمي للقطن"، الموافق السابع من أكتوبر، وموضوع احتفال هذا العام "القطن من أجل الخير".

وقد استعرض الإنفوجراف مجموعة من البيانات أبرزها: أن 75 دولة موزعة على 5 قارات تنتج القطن، وقد وصل حجم الإنتاج العالمي منه إلى25 مليون طن، كما بلغت الإيرادات العالمية منه 41.2 مليار دولار في السنة ومحليًّا؛ يوفر طن واحد من القطن حوالي 6 فرص عمل في مصر على مدار العام، كما أن فدانًا واحدًا من القطن يوفر 70 يومية عمل للمزارعين في مصر.

وقد نجحت مصر في تحقيق زيادة في إنتاجها من القطن بنسبة 30% خلال العام الجاري 2021، إلى جانب كونها من أبرز الدول في إنتاج القطن الملون، والذي نجحت مؤخرًا في إنتاجه، ليصبح إنجازًا جديدًا في زراعة وإنتاج القطن المصري واستعادته لمكانته العالمية من جديد.

وأُطلِق اليوم العالمي للقطن لأول مرة في 2019 في مقر منظمة التجارة العالمية بجينيف، ليُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، كفرصة للمجتمع الدولي للتعرف على أهمية القطن كسلعة عالمية تُنتج في أكثر من 75 دولة، وإبراز دوره في خلق فرص العمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة لكونه المحصول الزراعي الوحيد الذي يوفر الغذاء، والألياف، والزيوت، ويمكن تحويل مخلفاته إلى طاقة كهربية.