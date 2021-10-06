/654790/التشكيل-الرسمي-لمباراة-إيطاليا-وأسبانيا-في-نصف-نهائي-الأمم-الأوروبية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل المنتخب الإيطالي كالتالي:

في حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: إيمرسون – ليوناردو بونوتشي – باستوني – لورينزو

الوسط: فيراتي – جورجينيو – باريلا

الهجوم: لورينزو إنسيني – فيديركو كييزا – برنارديتشي

علي الجانب الأخر فقد أعلن لويس إنريكي المديرالفني للمنتخب الأسباني عن تشيلة فريقة الرسمية والتي جائت كالتالي:

حارس المرمى: سيمون

الدفاع: سيرجيو ريجليون – إيمريك لابورت – باو توريس – سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط: خافي – سيرجيو بوسكيتس – كوكي

الهجوم: ميكيل أويارزابال – بابلو سارابيا – فيران توريس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع من مساء اليوم بينما تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية, الناقل الحصري للبطولة.

تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف النهائي بعد أن حصل على صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منتخبات هولندا وبولندا والبوسنة والهرسك.

أما منتخب إسبانيا، فقد تأهل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وذلك على حساب منتخبات ألمانيا وسويسرا وأوكرانيا.

تشكيل ايطاليا المتوقع

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا لورينزو إنسيني - جياكومو راسبادوري - فيديريكو كييزا.

قائمة المنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتور سيريجو (جنوى).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، إيمرسون بالميري (ليون)، رافائيل تولوي (أتالانتا).خطالوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي) ، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) ، لورنزو بيليجريني (روما) ، ماتيو بيسينا (أتالانتا) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) ، فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) ، فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، شيرو إيموبيلي (لاتسيو) ، لورنزو إنسيني (نابولي) ، جياكومو راسبادوري (ساسولو).

قائمة المنتخب الأسباني

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - روبرت سانشيز (برايتون).

خط الدفاع: بيدرو بورو (سبورتينج لشبونة) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - إريك جارسيا ( برشلونة) إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - باو توريس (فياريال) - إنياجو مارتينيز (ريال سوسيداد) - سيرجيو ريجليون (توتنهام) - ماركوس ألونسو ( تشيلسي).

خط الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجيو بوسكيتس وبيدري جونزاليس وجافي (برشلونة) - ماركوس لورينتي - كوكي ريسوركسيون (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - فيران توريس (مانشستر سيتي) -بابلو فورنالس ( وست هام) - بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان.