/654791/شهيد-الخير-الحكم-علي-قاتل-الشيخ-عماد-عوض

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار السعيد شوقي رئيس المحكمة، اليوم الاربعاء، «بالسجن المؤبد» للمتهم «تيمور الكندوز» بقتل الشيخ «عماد عبد المنعم عوض»، محفظ القرآن الكريم بقرية وسكرتير جمعية كفالة اليتيم بقرية الصواف مركز كوم حمادة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قرارت المحكمة

تفاصيل الحكم

كما قررت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الإدارية، فى الدعوى المدنية و دفع مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة التي تم تحريزها بمكان الواقعة.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشرة برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، الثلاثاء الماضي ، لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المجني عليه والمتهم في قضية قتل الشيخ عماد عبد المنعم عوض، محفظ القرآن الكريم، بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة.

محكمة جنايات دمنهور

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور السبت الماضي، تأجيل القضية لجلسة اليوم الاربعاء للاستماع لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المجني عليه والمتهم.

وجدير بالذكر تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات حادث طعن عجوز بالمعاش بقرية نشا مركز نبروه داخل منزله على يد شخص مجهول، قد تعرف عليه بالقطار واصطحبه إلى منزله بعد أن تعلل بعدم وجود مسكن له.

عدة طعنات نافذة بالبطن والظهر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من مأمور مركز نبروه، بوجود إخطار من مستشفى نبروه العام بوصول عجوز يدعى صبحى م 73 سنة، مصاب بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، والحالة العامة مستقرة.

سلاح أبيض

وانتقل على الفور رجال مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص والأنتقال وسؤاله أكد أنه تقابل مع المتهم أثناء استقلاله قطار المنصورة، واستضافه داخل منزله، بعد أن أخبره المتهم بعدم وجود مكان للمبيت فيه، إلا أنه فوجئ بتعديه عليه الطعن بسلاح أبيض بقصد سرقته ولم يستطيع مقاومة المتهم، وفر هاربا.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، ولاتزال عمليه البحث عن المتهم مستمرة.