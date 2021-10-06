بعد نجاح «أبو أحمد»..صولا عمر تطرح أغنية «مقصودة»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية مقصودة لصولا عمر

أغنية مقصودة لصولا عمر

وتطرح أغنية «مقصودة» لصولا عمر في مساء يوم الجمعة المقبل والموافق 8 من شهر أكتوبر عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والعمل من كلمات وألحان صولا عمر، وتوزيع حاتم محسن.

الجدير بالذكر، أن أغنية “مقصودة” هي العمل الغنائي الثاني لصولا عماد عقب النجاح الكبير لأغنيتها أبو أحمد، التي تخطت مشاهدتها على يوتيوب أكثر من 15 مليون، وكتب كلماتها عفت، وتوزيع حاتم محسن.

صولا عمر تشارك في مسلسل موضوع عائلي

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة صولا عماد في مسلسل “موضوع عائلي” بجانب كلا من الفنان الكبير ماجد الكدواني، والفنانة المتألقة شرين رضا، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «موضوع عائلي» الذي يتكون من من 10 حلقات فقط، وهو من بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلى.

معلومات حول صولا عمر

صولا عمر تبلغ من العمر 25 عامًا، بدأ تألقها من خلال العديد من الفيديوهات الساخرة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلقت في عالم الغناء من خلال أغنية أبو أحمد، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معها الكثير من الجماهير، حتى نجوم الوسط الفني، ويذكر أن فكرة الأغنية جاءتها بعد التواصل مع المنتجة دينا ياقوت.

وتشارك صولا عمر منذ فترة في العديد من الأعمال الدرامية والغنائية فضلا عن مشاركتها في عدد من الإعلانات لمنتجات عديدة لتصبح صولا بذلك فنانة شاملة ومتألقة بالعديد من الأعمال.