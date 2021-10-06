/654794/بقيادة-علي-زين-برشلونة-يحقق-الفوز-على-الزمالك-بربع-نهائي-كأس-العالم

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز، على الزمالك بنتيجة 36 هدف، مقابل 32 هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للاندية لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت احداث الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الفريق الإسباني برشلونة، بهدف وحيد، ليحسم الفريق الكتلوني نتيجة الشوط الاول لصالحه.

عاد الزمالك في نهاية المباراة من تقليص نتيجة المباراة، ومحاولة الفوز، ولكن الوقت والدفاع الكتلوني كان بالمرصاد.

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

خالد فتحي

وكشف خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك عن برنامج البعثة اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تتناول البعثة وجبة الإفطار، وبعدها سيعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أوليفر روي محاضرة فنية بالفيديو لشرح طريقة اللعب ومهام كل لاعب في المباراة، ثم بعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل أن يتناول الفريق وجبة غداء خفيفة والذهاب للصالة قبل اللقاء بساعة.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

السوبر الإفريقي

استطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.