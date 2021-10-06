/654795/النائبة-ندى-ثابت-انتصار-أكتوبر-يمثل-ذكرى-العزة-والكرامة

وجهت النائبة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصار أكتوبر المجيد.

دوت الخليج النائبة ندى ثابت: ذكرى أكتوبر تمثل عودة الحق لأصحابه وقالت النائبة ندى ثابت، عضو مجلس النواب:" الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر، تمثل عودة الحق لأصحابه، فبفضل رجال القوات المسلحة تمكنت مصر من استرداد أرض سيناء". ندى ثابت: انتصار أكتوبر يمثل ذكرى للعزة والكرامة وتابعت عضو مجلس النواب، ندى ثابت:" انتصار أكتوبر يمثل ذكرى للعزة والكرامة لرجال مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بما حققه من إنجازات أن يستعيد لمصر مكانتها العالية وسط باقى الشعوب والعالم أجمع. وأضافت النائبة ندى ثابت، حديثها قائلة:" نحن فى الماضي والحاضر شامخون بتاريخنا وحاضرنا بزعمائنا على الدوام". هذا وتحل اليوم الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد، والتى حققت فيه مصر انتصارها الأكبر على العدو الصهيوني، كما ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة اليوم فى ذكرى تلك المناسبة.

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