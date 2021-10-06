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نجح نواب حزب الشعب الجمهوري، في حصد عدد من مقاعد اللجان النوعية وصلت لـ٥ مقاعد، تمثلت في مقعد رئيس لجنة ومقعدين في منصب وكيل لجنة ومقعدين في منصب أمين سر لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

دوت الخليج نواب الشعب الجمهوري يحصدون ٥ مقاعد في انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ نجح النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في الفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة، حيث فاز النائب باهر محمد أمين غازي بمنصب وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية. كما فاز النائب محمد سعيد الدابي بمنصب وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، فيما فاز النائب محمد عمارة بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة، وفاز النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بمنصب أمين سر لجنة الصحة والسكان. اقرأ أيضًا: دوت الخليج ينشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ هذا وقدم حزب الشعب الجمهوري التهنئة لنوابه الخمسة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد خلال دور الانعقاد الحالي.

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