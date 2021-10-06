جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء، مساء اليوم، من المقر البابوى بالقاهرة، وبثت العظة مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.





وجاءت العظة تحت عنوان "انتظر الرب واصبر له" فى إطار سلسلة التأملات التى يقدمها قداسته من خلال مزمور 37، حيث تناول قداسة البابا موضوع انتظار الإنسان لله، وركز قداسته على أن توقيتات الله دوما تكون صحيحة، وحين ينتظر الإنسان الله ينال بركات جزيلة وتتحقق له الوعود الإلهية. وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضى، سلسلة جديدة من العظات فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس فى الحكمة"، ويعد موضوع "انتظر الرب واصبر له" الدرس السادس من هذه السلسلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يعظ عن انتظار الرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.