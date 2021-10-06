انعقاد ورشة العمل الثالثة لمتابعة تنفيذ رؤية تطوير التعليم الفنى

حضر الورشة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى ممثلين لشركاء التنمية من التعاون الإنمائى الألمانى - الوكالة الألمانية للتنمية GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID Workforce Egypt ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET -II.
وأشاد الدكتور محمد مجاهد، بالجهود المبذولة فى التنسيق المتبادل بين الوزارة وشركات التنمية، كما قدم عرضا مختصرا عن أهم الإنجازات والنجاحات المحققة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد على ضرورة التعاون والاستفادة من النماذج الدولية المختلفة من أجل تقديم نموذج مصرى متكامل لتحقيق رؤية ومتطلبات أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الإصلاح من جانب الوزارة واستكمال مجموعات العمل الحاليه لكل ركيزة من ركائز مبادرة الإصلاح، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل إضافية للعمل على المخرجات المتفق عليها خلال الورشة، وكذا أهمية حوكمة استراتيجية إصلاح التعليم الفنى 2.0 ومتابعة تطوراته.
وناقش المشاركون أولويات رؤية تطوير التعليم الفنى والركائز الخمس الأساسية (تطوير جودة التعليم الفنى، تطوير المناهج، توفير معلمين ومدربين مؤهلين، إشراك القطاع الخاص فى منظومة التعليم الفنى، تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى) التى تحقق أهداف الوزارة لتقديم نموذج دولى متميز فى التعليم الفنى المصرى ليحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030.
كما تم مناقشة الركائز الأساسية لرؤية التعليم الفنى 2.0 لمتابعة خطة العمل ومناقشة الخطوات التالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركاء التنمية لضمان التنسيق التام بين الأنشطة المختلفة الخاصة بهم وتحديد مجالات وفرص المشاركة المستقبلية.
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