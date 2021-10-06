أكرم القصاص: الدولة عبرت مراحل صعبة والآن لدينا الجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، ربطت الماضى بالحاضر، حيث كان هناك لمسات كثيرة من الوفاء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقادة حرب أكتوبر ولأحدث قاداته اللواء سمير فرج، وتحدث عن بطولات الشعب المصرى الذى رفض الهزيمة وقدم أولاده وجهده من أجل دعم القوات المسلحة، ورفض الهزيمة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "الرئيس أكد اليوم أن القوات المسلحة المصرية، حققت معجزة حقيقية، تمثلت فى البطولات والابتكارات، وتطوير الأسلحة والطرق، وإزالة الحاجز الترابى الضخم للغاية، وكيف تم سد أنابيب النابلم، وكيف عبروا القناة رغم تحصينات العدو، وفى المقابل ثقة الشعب المصرى فى القوات المسلحة".

وقال: "قضية الوعى مهمة للغاية، وانتصار أكتوبر المجيد، آثار وعى الشعب المصرى بقواته المسلحة، وأهمية الثقة بها، وكيف كان الجيش بعد هزيمة صعبة يحولها إلى نصر، وهو أمر مهم لأن الشعب المصرى لم يستمع لشائعات ولم يكن هناك وقتها سوشيال ميديا الموجودة الآن، والآن الوضع أصعب، لذلك علينا ألا نصدق كل شيء، وإنما إذا رأينا خبر، لا بد أن نفرق بين المعلومة الحقيقية والشائعة".

وتابع: "الوعى ألا نصدق كل ما يشكك، الدولة عبرت مراحل صعبة من إرهاب وكهرباء وبنية أساسية وغيرها، والآن لدينا جمهورية جديدة، تمثلت فى صناعة الزراعة ومحطات تنقية ومحطات تحلية ومساحة عمرانية اقتربت من 14% وهناك أيضا العاصمة الإدارية والانتشار العمرانى الكبير من خلال بناء المدن، وأمامنا نماذج مختلفة فى المنطقة، وهى منطقة شديدة التقلب".

وقال: "اليوم نتحدث عن تحركات على الأرض، هناك ربط بين البحر الأحمر والمتوسط، ونرى المونوريل والقطار السريع، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بقطاع السياحة، لذلك علينا أن نقيم ذلك ونقرأه دون أن نشعر بالدونية وعن استحالة تحقيقه، والشعب المصرى عندما يرفض شيء يرفضه، وعندما يقلب أمر يقبله، وهو الشعب الذى قبل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى".