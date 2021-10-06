/654799/الأهلي-يحقق-الفوز-علي-بيروت-اللبناني-في-نصف-نهائي-البطولة-العربية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة سجالاً كبيراً بين الفريقين طوال أشواط المباراة حيث لاقي النادي الأهلي صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز .

وأستمر التعادل قائم بين الفريقين لفترة طويلة حتي تمكن المحترف طومسون من تسجيل الرمية القاتلة في أخر الثواني وقيادة النادي الأهلي إلي تحقيق الفوز الصعب والتأهل إلي الدور القادم.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي في الدور الأول من البطولة.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

مباراة الزمالك وبرشلونة

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز، على الزمالك بنتيجة 36 هدف، مقابل 32 هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للاندية لكرة اليد.

انتهت احداث الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الفريق الإسباني برشلونة، بهدف وحيد، ليحسم الفريق الكتلوني نتيجة الشوط الاول لصالحه.

عاد الزمالك في نهاية المباراة من تقليص نتيجة المباراة، ومحاولة الفوز، ولكن الوقت والدفاع الكتلوني كان بالمرصاد.

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.