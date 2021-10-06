/654800/حسام-أبو-زيد-لا-يستطيع-أحد-أن-يعتدى-على-أرض-مصر-والرئيس-السيسي-حقق-طفرة-تنموية

تقدم النائب حسام أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصار أكتوبر المجيد.

دوت الخليج

حسام أبو زيد: انتصار أكتوبر ذكرى للعزة والكرامة

وقال النائب حسام أبو زيد، عضو مجلس النواب:" انتصار أكتوبر يمثل ذكرى العزة والكرامة، إذ حقق للعالم كله أن مصر على مر العصور لا يستطيع أى معتدي أن يتعدى على شبر من أرضها".

حسام أبو زيد: انتصار أكتوبر ذكرى غالية على قلبي

وتابع النائب حسام أبو زيد، عضو مجلس النواب حديثه قائلًا:" انتصار أكتوبر ذكرى غالية على قلبي فوالدي كان أحد جنود حرب أكتوبر المجيدة، وسحق القوات الإسرائيلية خير دليل على قوة وعزيمة الجندي المصرى".

وأضاف النائب حسام أبو زيد، عضو مجلس النواب، حديثه مؤكدًا على أن الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية زراعية وأيضًا صناعية، الأمر الذى يجعلنا نتذكر أكتوبر كل يوم، إذ يعد هذا الانتصار الحقيقي، ونحمدالله أننا نشاهد ذلك على أرض الواقع".