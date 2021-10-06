صلاح فوزى يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر.. ويؤكد:«كانت حرب كرامة»

/654803/صلاح-فوزى-يهنئ-الرئيس-والقوات-المسلحة-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويؤكدكانت-حرب-كرامة

تقدم د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة قيادات ورجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر إكتوبر، مؤكدا على أن يوم 6إكتوبر كان يوما فارقًا فى حياة جموع المصريين والوطن العربى، مشيرا إلى أنه ينظر لها بأنه حرب الكرامة .

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه لـ«موقع دوت الخليج» ، مؤكدًا على ضرورة أن تتذكر كل الأجيال الصاعده هذه الأيام وتكون نبراس فى كل تحركاتها وأهدافها فى الحياة، وأن يدرس لهم التاريخ للإضطلاع على هذه الفترة العظيمة التى أرجعت لمصر وللعرب كرامتهم، مع ضرورة التعليم أيضا معانى التضحية والوفاء من الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن والذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم.

الدكتور صلاح فوزى ونصر أكتوبر

ولفت أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة إلى أن حرب أكتوبر لها العديد من الأبطال والنماذج المشرفة للعسكرية المصرية ومنهم من يعرفه الشعب المصرى ومنهم آخرين كثيرين من الجنود والضباط وضباط الصف، حيث جميع المشاركين فى ملحمة البطولة والتضحية من أجل تراب الوطن، موجها التحية والتقدير للجميع ومهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يواصل البناء والتطوير والنهضة للدولة المصرية والذى لا ينام أيضا من أجل مصر والمصريين.