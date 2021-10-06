/654805/الشوط-الأول-إسبانيا-تقصوى-على-إيطاليا-بطل-اليورو-بثنائية-في-الأمم-الأوروبية

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب الإسباني والمنتخب الإيطالي بتقدم الفريق الأندلسي، بهدفين دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور القبل النهائي من بطولة الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل فيران توريس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تلقي الدولي الإيطالي بونوتشي قائد منتخب الأوروز، بطاقة حمراء في المباراة، بعد تلقية بطاقتي صفراء في الشوط الأول، ليزيد من مخاوف المنتخب الإيطالي.

تشكيل المنتخب الإيطالي في المباراة:

في حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: إيمرسون – ليوناردو بونوتشي – باستوني – لورينزو

الوسط: فيراتي – جورجينيو – باريلا

الهجوم: لورينزو إنسيني – فيديركو كييزا – برنارديتشي

تشكيل المنتخب الإسباني في المباراة:

حارس المرمى: سيمون

الدفاع: سيرجيو ريجليون – إيمريك لابورت – باو توريس – سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط: خافي – سيرجيو بوسكيتس – كوكي

الهجوم: ميكيل أويارزابال – بابلو سارابيا – فيران توريس.

قائمة المنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتور سيريجو (جنوى).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، إيمرسون بالميري (ليون)، رافائيل تولوي (أتالانتا).خطالوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي) ، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) ، لورنزو بيليجريني (روما) ، ماتيو بيسينا (أتالانتا) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) ، فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) ، فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، شيرو إيموبيلي (لاتسيو) ، لورنزو إنسيني (نابولي) ، جياكومو راسبادوري (ساسولو).

قائمة المنتخب الأسباني

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - روبرت سانشيز (برايتون).

خط الدفاع: بيدرو بورو (سبورتينج لشبونة) - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - إريك جارسيا ( برشلونة) إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - باو توريس (فياريال) - إنياجو مارتينيز (ريال سوسيداد) - سيرجيو ريجليون (توتنهام) - ماركوس ألونسو ( تشيلسي).

خط الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي) - سيرجيو بوسكيتس وبيدري جونزاليس وجافي (برشلونة) - ماركوس لورينتي - كوكي ريسوركسيون (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - فيران توريس (مانشستر سيتي) -بابلو فورنالس ( وست هام) - بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان.