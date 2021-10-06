بعد أسبوعين من طرحه..فيلم «عروستي» يحقق 4 ملايين جنيها فقط

/654807/بعد-أسبوعين-من-طرحهفيلم-عروستي-يحقق-4-ملايين-جنيها-فقط

حقق فيلم «عروستي» بالذي يخوض بطولته كلا من الفنان أحمد حاتم بجانب الفنانة هنا الزاهد، إيرادات ليست بالجيدة مقارنة بالأعمال السينمائية الأخرى التي تم طرحها مؤخرا في دور العرض المصرية.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «عروستي» لأحمد حاتم وهنا الزاهد

جني فيلم «عروستي» لأحمد حاتم وجميلة عوض، إيرادات بلغت 184,701 ألف جنيه في شباك التذاكر في مساء أمس الثلاثاء، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 22 سبتمبر الماضى، لتصل إيرادات الفيلم حتى الآن إلى 4,549,303 ملايين جنيه.

أبطال فيلم عروستي

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

تفاصيل برومو فيلم عروستي

ظهرت الفنانة جميلة عوض خلال البرومو الرسمي لفيلم «عروستي» وهي تلعب رياضة اليوجا وأنها من ضمن الأشياء التي تحب القيام بها من وقت للآخر، كما جمعت مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين.

الأمر الذي يعد أكثر تشويقا للجمهور هو ظهور فرقة شارموفزر خلال أحداث العمل اذ قدموا فقرة غنائية ضمن الأحداث تحمل كلمات: "إيه دا هو انتي جيتي مكنتش مستني بس انتي بجد بهرتيني وكل ما تيجي أيوة أحبك من تاني"

مشهد «الشراب» يثير الجدل حول فيلم عروستي

أما القطة التي أثارت الجدل بين الجمهور خلال البرومو الدعائي لفيلم “عروستي”، هو مشهد الذي يجمع جميلة عوض بأحمد حاتم وهو يحمل جوارب صفراء مخططة باللون الإسود في لقطة رومانسية شابهت فيلم me befor you الأجنبي، بطولة إميليا كلارك وسام كلافلن.