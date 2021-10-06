/654808/حماة-الوطن-ينعى-شهداء-الواجب-من-الشرطة-فى-واقعة-الإسماعيلية

أدان حزب حماة الوطن، العملية الإجرامية التي راح ضحيتها شهداء الواجب، الذين استشهدوا اليوم أثناء تأدية الواجب الوطني بمواجهة الجماعات الإجرامية بالإسماعيلية.

دوت الخليج

حماة الوطن ينعي شهداء الواجب من الشرطة

ونعى الحزب شهداء الواجب الذين سيسجل أسمائهم بأحرف من نور في سجل المجد، تاركين الفخر والعزة لأسرهم، بعد ما اختاروا التضحية بأرواحهم، من أجل الدفاع عن وطنهم، لينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

حماة الوطن: رجال الشرطة تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن

وأكد حزب حماة الوطن، أن رجال الشرطة تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن وللحفاظ عليه من المؤامرات التي تحيط به من الكيانات والتنظيمات الإرهابية والاجراميه

وأضاف الحزب:” قوات الشرطة هي العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية المصرية وتتحمل بكل وطنية وشرف حماية ومواجهة الجماعات الاجرامية”.

هذا وكانت النيابة العامة، قد أصدرت بيان بشأن واقعة تبادل إطلاق النار بالإسماعيلية، وقالت:”

وقالت النيابة العامة:" حيث كانت قد تلقت «النيابة العامة»، اليوم الأربعاء، إشارة باستشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهم سبَق إِصدارُ إذن من «النيابة العامة» بضبطه، ووفاته خلالها، فأمر «المستشار النائب العام» بالتحقيق العاجل في الواقعة”.