البابا تواضروس يدعو الشباب لمعرفة إنجازات القوات المسلحة فى حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، داعيا الشباب وصغار السن ممن لم يعاصروا انتصار أكتوبر 1973 إلى أن يقرأوا عن هذا الإنجاز وما صنعته القوات المسلحة.





جاء ذلك قبل بدء عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من المقر البابوى بالقاهرة. وقال قداسة البابا إن انتصارات أكتوبر أعطت الفخر والاعتزاز لمصر وأنها تعد صفحة مجيدة من تاريخ مصر والقوات المسلحة، بعد سنوات من الانكسار. وأشار قداسته إلى أن حرب أكتوبر جرت وفق خطة علمية عسكرية كانت بداية للحصول على الأرض، وأن هامة مصر ارتفعت أمام كل العالم.

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